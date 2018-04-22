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Monte Carlo'da şampiyon

, Monte Carlo Masters Erkekler Turnuvası'ndaki 11. şampiyonluğuna ulaştı. Masters turnuvalarındaki 31. kupasına uzanan Nadal, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 20:50
Monte Carlo'da şampiyon Rafael Nadal

Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon 'yi 2-0 yenen İspanyol kazandı.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 36. basamağındaki Kei Nishikori karşılaştı.

Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

Tarihin en fazla toprak kort turnuvası kazanan tenisçisi Nadal, rekoru 54 şampiyonluğa çıkardı.

Toprak kortta üst üste 36 settir kaybetmeyen İspanyol raket, kariyerindeki 76. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Masters turnuvalarında 31. kez mutlu sona ulaşan Nadal, Novak Djokovic'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi.

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Monte Carlo'da şampiyon Rafael Nadal
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