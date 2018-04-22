Tenis şöleni start alıyor

Koza Wos The Club'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Turnuva Direktörü Yavuz Selek, WTA Gözlemcisi Cristina Romero, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu ve İpek Öz katıldı. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Danimarkalı raket Caroline Wozniacki ilk turda Rus Ekaterina Alexandrova'yla eşleşti. Bu turnuvayı 2016'da kazanarak tarih yazan Çağla Büyükakçay ise dünya 49 numarası Yunan Maria Sakkari ile ikinci tura çıkmak için mücadele edecek.

1 NUMARALI SERİBAŞI WOZNİACKİ

Sezonu Avustralya Açık şampiyonluğu ile açarak Grand Slam hasretini bitiren Caroline Wozniacki turnuvanın 1 numaralı seribaşı. Danimarkalı raket dünya sıralamasında da Halep'in ardından ikinci sırada.