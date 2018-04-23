Haber Hattı

İstanbul Cup elemelerinde Başak ve Melis set alamadı
TEB
BNP Paribas İstanbul Cup elemelerinde, Türk tenisçiler Başak Eraydın
ve Melis Sezer
yenilerek ana tablo şansını kaçırdı. Garanti Koza Park'ta yapılan eleme maçlarında Başak Eraydın, İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'ya 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenildi. Melis Sezer ise Hollandalı rakibi Richel Hogenkamp'a, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybetti. Başak ve Melis, bu mağlubiyetlerle elenerek ana tabloda mücadele etme hakkını yitirdi. İstanbul Cup'ta ana tablo maçları bugün başlayacak. ?Eczacıbaşı bir adım önde
Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Vitra
, Vakıfbank'ı 3-2 yenerek 2-1 öne geçti. Maçın setleri 27-25, 19-25, 27-29, 26-24 ve 15-10 sonuçlandı. Eczacıbaşı VitrA'da Boskovic 26, Larson da 23 sayı ile oynadı. İkinci maçın yıldızı Beyza Arıcı da 14 sayısını 5 blokla süslerken, rakibe file üstünde geçit vermedi. Vakıfbank'ta ise Zhu Ting 23 sayı üretirken, yerleşik bloklara karşı %37'lik yüzdesi ile etkisiz kaldı. Serinin 4. maçı yarın oynanacak ve Eczacıbaşı kazanırsa şampiyon olacak. Nur Tatar Askari'den hem madalya hem kota
Milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının son gününde gümüş madalya
kazandı. Nur Tatar, gümüş madalya ile birlikte finallere de kota alma hakkına sahip oldu. Tekvandocular, final müsabakası kotasının yanı sıra 2020 Tokyo yolunda önemli puanlar topladı. Futbolcular hakem odasını bastı
Spor
Toto dün 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Samsunspor ile Denizlispor maçının 2-2 berabere bitmesinin ardından gerginlik yaşandı. Taraftarlar birbirine girerken, Samsunsporlu futbolcular da hakem odasına girmeye çalıştı. Ev sahibi ekibin kaptanı Ahmet Burak Solakel, kaleci Furkan Köse ile oyuncular Göksu Türkdoğan ve Ahmet Cebe, maçtan sonra basın toplantısı düzenleyerek hakemler tarafından haklarının yendiğini söyledi. ?Pelicans yarı finale uçtu NBA
play-off'larına 4 maçla devam edildi. Pelicans, Anthony Davis ve Jrue Holiday ikilisinin toplam 88 sayı kaydettiği maçta Trail Blazers'ı 131-123 yenerek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale çıktı. Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat
'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı. Ersan İlyasova
, 23 dakika süre aldığı maçta 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi. Diğer sonuçlar: Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-105 (1-2), Utah Jazz
- O.C.Thunder: 115-102 (2-1).