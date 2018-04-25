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Etnospor’a Japon harikası

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon atlı okçuları (Yabusame), 9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ’nde izleyicilerle buluşacak

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Etnospor’a Japon harikası
'da Yenikapı Meydanı'nda 9-13 Mayıs arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek ziyaretçilerine muhteşem bir sürpriz sunacak... Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Japon kültürünün en önemli geleneklerinden Japon atlı okçuları (Yabusame), festival kapsamında Türkiye'ye geliyor. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı , bu yıl 'At binenin, kılıç kuşananın' sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, tüm dünyanın geleneksel sporlarının tanıtılmasına gayret göstereceklerini söyledi. Öte yandan Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinin en büyük şehri 'da Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılış törenine katılırken, Türkiye'nin, Sırbistan'daki gençlere, ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için her alanda destek olmak istediğini dile getirdi.
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Etnospor’a Japon harikası
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