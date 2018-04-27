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'de heyecan 'da devam edecek

Sezonun dördüncü yarışı Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 29 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 12:46
Formula 1'de heyecan Azerbaycan'da devam edecek

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da koşulacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Nisan Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Sırasıyla Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu , Çin'deki üçüncü yarışı ise Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu kazanmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 54 puan

2. (Büyük Britanya): 45

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 30

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 85 puan

2. Ferrari: 84

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 28

5. Renault: 25

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