Formula 1 Azerbaycan GP'de zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6,003 kilometrelik pistte, 51 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel'in yanı sıra arkasındaki Mercedes ve Red Bull sürücüleri de startta yerlerini korudu.

Ferrari takımından Kimi Raikkonen ile Force India'dan Esteban Ocon arasındaki 6'ncılık mücadelesi sırasında yaşanan temas yüzünden Ocon yarış dışı kaldı. Raikkonen ise hasar alan ön kanadını değiştirmek için pite girdi. Otomobillerden kopan parçaların temizlenmesi için ilk turda piste giren güvenlik aracı, 6. turda pisti terk etti.

Vettel ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aksine pistte kalmayı tercih eden Mercedes'ten Valtteri Bottas, Red Bull pilotları Max Verstappen ile Daniel Ricciardo'nun 40. turda yaptığı kazayı fırsata çevirdi. Güvenlik aracının piste girmesiyle llk "pit stop"unu gerçekleştiren Bottas, Vettel ve Hamilton'ın önüne yerleşti.

Haas'tan Romain Grosjean'ın yaptığı kaza yüzünden uzayan güvenlik aracı periyodu, 47. turda sona erdi. Vettel, liderlik için start-finiş düzlüğünde yaptığı atak sırasında yavaşlayamayarak 4'üncülüğe geriledi.

49. turda lider Bottas'ın aracının lastiğinin patlamasıyla liderliği ele geçiren Hamilton, Raikkonen'in 2.4 saniye önünde sezonun ilk, kariyerinin 63. birinciliğine ulaştı.

Lastikleri yıpranan Vettel'i geçen Force India pilotu Sergio Perez, liderin 4 saniye arkasında 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğine yükseldi. Büyük Britanyalı sürücüyü, 66 puanla Vettel ve 48 puanla Raikkonen takip etti.

Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'si, 13 Mayıs'ta yapılacak.

İLK 10

Azerbaycan Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Renault)

6. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

7. Fernando Alonso (McLaren-Renault)

8. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

9. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

10. Brendon Hartley (Toro Rosso-Honda)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 70 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 66

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 40

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 37

TAKIMLAR KLASMANI

1. Ferrari: 114 puan

2. Mercedes: 110

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 36

5. Renault: 35