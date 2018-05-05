Giovanni Guidetti: "Oyuncularımı VakıfBank gibi oynadıkları için tebrik ediyorum"

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final Four heyecanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşanıyor. Finallerin ilk gününde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşan VakıfBank rakibini 3-2 mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu galibiyette takımdaki bütün oyuncular pay sahibi. Melis Gürkaynak aldığı sürede hep hazır durumda olduğunu gösterdi. Zhu Ting küçük bir sakatlıktan sonra devam etti. Acısına rağmen oynadı. Naz Aydemir Akyol soğukkanlıydı. Gözde Kırdar çok iyiydi. Tüm oyuncularım iyiydi. Bu bir takım oyunu" diye konuştu.

"ŞİMDİ YARIN FİNAL VAR"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan İtalyan antrenör, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Nasıl oynadıklarını biliyorduk. Açıkçası bizden daha iyi oynuyorlar ve Avrupa'nın en iyi takımı olduklarını söyleyebilirdim. Hızlılar, atakta iyiler ve herkes skor yapabiliyor. Maçta 2-0 öne geçtikten sonra bir düşüş yaşadık. Bizim için zorlu bir periyot oldu. Tie-break setinde maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımı, VakıfBank gibi oynadıkları için tebrik ediyorum. Şimdi yarın final var" şeklinde konuştu.

"ZHU THİNG'İN SAKATLIĞI YARINKİ FİNAL ÖNCESİ ÖNEMLİ"

Guidetti, maçta sakatlık yaşayan Zhu Thing'in durumuyla ilgili soruya ise, "Zhu Thing'in sakatlığı tabii ki yarınki final öncesi önemli ama ben ekibime güveniyorum. Mutlaka onu iyileştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama biz hazırlanacağız ve oyuncularım onun açığını kapatmak için biraz daha fazlasını yapmaya çalışacaklardır" cevabını verdi.