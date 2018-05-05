CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Final Four'da İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'u 3-2 mağlup eden VakıfBank adını finale yazdırdı. Maçın ardından konuşan Naz Aydemir Akyol, yarı final maçlarının kolay olmadığını vurgulayarak, galibiyetten ötürü takım arkadaşlarını kutladı.

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four heyecanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşanıyor. Finallerin ilk gününde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşan VakıfBank rakibini 3-2 mağlup ederek finale çıkan ilk ekip oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank oyuncularından Naz Aydemir Akyol, "Yarı finaller hiçbir zaman kolay olmuyor. Biz artık takım olarak altıncı kez üst üste buradayız. Benim onuncu final four'um. 2-0 öne geçtikten sonra çok açık ara farkla iki set verdik ama bizim takımın gücü karar setlerinde daha çok belli oluyor. Bütün takım arkadaşlarımı böyle kritik geçen bir sette çok iyi oynayarak kazandığımız için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Naz ayrıca finalde kiminle karşılaşacaklarını düşünmediklerini ve tek düşüncelerinin yarınki final için dinlenmek olduğunu dile getirdi.

MELİS : "GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

VakıfBank'ın bir diğer ismi Melis Gürkaynak ise, "VakıfBank final four'u altıncı kez üst üste oynayan bir takım. Yarı final, final çok zorlu takımlarla oynuyoruz. 2-0'dan sonra da kolay bitmeyeceğinin farkındaydık. Çok kritik sayılar oynadık ve güçlü olduğumuzu gösterdik diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.