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Avrupa şampiyonu

Rusya'da düzenlenen 'nda, kadınlar 46 kiloda altın, erkekler 54 kiloda da bronz madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 18:19
Rukiye Yıldırım Avrupa şampiyonu

Rusya'da başlayan 'nın ilk gününde Türkiye, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılar açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 46 kiloda altın, erkekler 54 kiloda ise bronz madalyanın sahibi oldu.

22 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonanın ilk gününde kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım finalde Hollandalı rakibiyle karşılaştı. Rakibini 28-10 mağlup eden Türk sporcu altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalyada kaldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve Merve Dinçel ikinci turda elendi.

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem, kadınlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz tatamiye çıkacak.

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Rukiye Yıldırım Avrupa şampiyonu
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