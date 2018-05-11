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: "En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu"

Milli tenisçi , profesyonel sporculukta fedakarlık yapmadan başarıya ulaşılamayacağını belirterek, "En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu ve dünya sıralamasında ilk 50’ye girmek” dedi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 17:18
Çağla Büyükakçay: En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu

Bir üniversitesede düzenlenen etkinliğe katılan milli tenisçi , samimi açıklamalarda bulundu.

Tenise sekiz yaşında başladığını ve profesyonel olma yolunda birçok zorlukla karşılaştığını belirten başarılı sporcu, "Benim ilk başladığım dönemde 'yapamazsın, çok zor' diyenler oldu. Bizim ülkemizde çok fazla ön yargı var, beni de ailemi de vazgeçirmeye çalıştılar. O günkü koşullarda bir sporcunun bırakın ilk 100'e, ilk 200'e bile girmesi imkansız gibi bir şeyken ben başardım. Pes etme noktasına geldiğim çok an vardı ancak profesyonel sporcuysanız buna da göğüs germeniz ve fedakarlık yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM GRAND SLAM KAZANMAK VE İLK 50'YE GİRMEK"

Kariyer hedeflerini anlatan Çağla Büyükakçay, bir gün mutlaka Grand Slam kazanmak istediğini söyledi ve ekledi: "Tenise çok fazla emek verdim. Türkiye'de tenis dalında birçok ilk yaşadım, tenisseverlere de yaşattım. Eski başarılarımla değil de, yeni başarılar kazanarak anılmak istiyorum. Hedefim ilk 50'ye girmek. İlk 100'e girmek bir rüyayken gerçek oldu, 60. sıraya kadar yükseldim. Şimdi 'İlk 50 neden olmasın ki?' diyorum. Kariyerimde bir Grand Slam turnuvası kazanmak da dileğim."

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Çağla Büyükakçay: "En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu"
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