Avrupa Karate Şampiyonası'nda 2 altın 1 gümüş madalya

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentindeki şampiyonada Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur altın madalya kazanan isimler oldu.

Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, finalde Avusturyalı Bettina Plank'i normal süresi 1-1 sona eren maçta hakem kararıyla 5-0 mağlup ederek, 4. kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

Erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, finalde Sırp rakibi Stefan Joksic ile karşılaştı. Türk sporcu, normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinde üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etti.

Erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu finalde İspanyol Hugo Damian Quintero ile mücadele etti. Rakibi karşısında salondan 4-1 mağlup ayrılan milli sporcu gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada ayrıca Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban ve Eda Eltemur'dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, üçüncülük maçında Fransa'ya 2-1 yenilerek, bronz madalyayı kaçırdı.

SON GÜNDE TAKIM MÜSABAKALARI YAPILACAK

Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde yarın takım kata ve kumite kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Erkek Kumite Milli Takımı altın madalya mücadelesinde yarın İspanya ile karşılaşacak.

Bronz madalya maçlarında ise Erkek Kata Milli Takımı Azerbaycan, Kadın Kata Milli Takımı da Almanya'nın karşısına çıkacak.







