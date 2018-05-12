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, Larson'la sözleşme uzattı

’nın kaptanı , 2018-2019 sezonunda da turuncu-beyazlı formayı giyecek.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 14:56
Eczacıbaşı VitrA, Larson'la sözleşme uzattı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, dört sezondur formalarını giyen Amerikalı yıldız 'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu sezon FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, Amerika Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapacak olan Larson'ın kariyerinde birçok başarısı bulunuyor.

JORDAN LARSON KİMDİR?

1986 Nebraska Amerika doğumlu oyuncu, 2009'dan bu yana Amerika Milli Takımı kadrosunda yer alıyor, 2014-2015 sezonundan bu yana Voleybol Takımı'nda oynuyor.

Kulüp başarıları
2 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2014,2015)
2014, 2015, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

Milli takım başarıları
2017 World Grand Champions Kupası - Bronz
2016 Rio Olimpiyatları - Bronz
2016 Dünya Grand Prix - Gümüş
2015 Dünya Kupası - Bronz
2015 Dünya Grand Prix - Altın
2014 Dünya Şampiyonası - Altın
2012 Londra Olimpiyatları - Gümüş
2010-2011 Dünya Grand Prix - Altın
2011 Dünya Kupası - İkincilik

Bireysel başarıları
2011-12 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi servis karşılayan
2013 NORCECA Şampiyonası- En iyi servis atan
2013-14 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi blok yapan
2014-15 CEV Şampiyonlar Ligi- En değerli oyuncu
2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En değerli oyuncu
2017 World Grand Champions Kupası - En iyi smaçör

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Eczacıbaşı VitrA, Larson'la sözleşme uzattı
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