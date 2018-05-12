Eczacıbaşı VitrA, Larson'la sözleşme uzattı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, dört sezondur formalarını giyen Amerikalı yıldız Jordan Larson'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu sezon FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, Amerika Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapacak olan Larson'ın kariyerinde birçok başarısı bulunuyor.

JORDAN LARSON KİMDİR?

1986 Nebraska Amerika doğumlu oyuncu, 2009'dan bu yana Amerika Milli Takımı kadrosunda yer alıyor, 2014-2015 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nda oynuyor.



Kulüp başarıları

2 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2014,2015)

2014, 2015, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu



Milli takım başarıları

2017 World Grand Champions Kupası - Bronz

2016 Rio Olimpiyatları - Bronz

2016 Dünya Grand Prix - Gümüş

2015 Dünya Kupası - Bronz

2015 Dünya Grand Prix - Altın

2014 Dünya Şampiyonası - Altın

2012 Londra Olimpiyatları - Gümüş

2010-2011 Dünya Grand Prix - Altın

2011 Dünya Kupası - İkincilik



Bireysel başarıları

2011-12 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi servis karşılayan

2013 NORCECA Şampiyonası- En iyi servis atan

2013-14 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi blok yapan

2014-15 CEV Şampiyonlar Ligi- En değerli oyuncu

2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En değerli oyuncu

2017 World Grand Champions Kupası - En iyi smaçör