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'dan 'a erken veda

, tek kadınlar birinci eleme turunda Rus Blinkova'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 18:52
Çağla Büyükakçay'dan Fransa Açık'a erken veda

Milli tenisçi , sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ın () birinci eleme turunda Rus Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında ana tabloya kalabilmek için mücadele eden dünya klasmanının 108. basamağındaki Çağla Büyükakçay, tek kadınlar birinci eleme turunda sıralamada 178'incilikte yer alan Anna Blinkova ile karşılaştı.

Rakibine bir saat 22 dakika süren mücadelede 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvaya veda etti.

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Çağla Büyükakçay'dan Fransa Açık'a erken veda
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