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kuruluyor

'nin gelecek yıldan itibaren kurulması planlanıyor.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 11:54
Türkiye Tenis Ligi kuruluyor

ndan (TTF) yapılan açıklamada, lig yapısının ve talimatnamenin belirlenmesi için teknik komitenin oluşturulduğu belirtidi.

2019 yılından itibaren TTF organizasyonuyla 'nin hayata geçirilmesinin planlandığı, lig kapsamında elde edilecek sponsorluk gelirlerinin, sporculara ve kulüplere ödül olarak sunulacağı ifade edildi.

Federasyonun ilan edeceği tarihlerde yapılacak istişare toplantısında kulüp başkanları ile ilgili yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri de alınarak, lig yapısının nihai halinin belirleneceği kaydedildi.

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Türkiye Tenis Ligi kuruluyor
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