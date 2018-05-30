Rıza Kayaalp, gözünü olimpiyatlara dikti

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğinde binlerce sporcuyla bir araya geldi. Esenyurt Belediyesi tarafından ilçede bulunan sporcu ve ailelerine Turgut Özal Stadyumu'nda iftar programı düzenlendi. İftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda sporcu katıldı.

İftar programından önce Rıza Kayaalp ile Başkan Alatepe Esenyurt Belediyesi'nde bir araya geldi. Burada Kayaalp Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye milli formayı hediye etti. Ardından Başkan Alatepe ve Rıza Kayaalp Turgut Özal Stadyumu'ndaki iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Mili Güreşçi Rıza Kayaalp, "Ülkemize birçok dalda madalyalar kazandıracaklar. Zaten böyle böyle oluyor. Biz de aynı durumdaydık. Köydeydik ve oradan güreşe başladık. Şimdi görüyorsunuz, 8 kez Avrupa şampiyonu oldum. 3 kez dünya şampiyonu oldum. Olimpiyatlarda da iki kez madalya kazandım. Bir tek olimpiyat şampiyonluğum eksik. İnşallah Allah bize o günleri de nasip eder. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayı kazanmış olurum. Neden bu gençlerimizin de arasından şampiyonlar çıkmasın" şeklinde konuştu.



ALİ MURAT ALATEPE: "AMACIMIZ BURADAN RIZA KAYAALP'LER ÇIKARMAK"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de Esenyurt'ta çok sayıda noktada binlerce kişiye iftar verdiklerini söyleyerek, "Amacımız buradan Rıza Kayaalp'ler çıkarmak, başarılı sporcular çıkarmak, şampiyonlar yetiştirmek, şampiyon takımlar çıkarmak. Esenyurt'un yapısı ve tesislerimiz buna uygun. Yaklaşık olarak 35 tesiste 150 eğitimcimiz, 150 de personelimizle beraber hizmet veriyoruz. Okullardaki spor salonlarını da kullanıyoruz. Yani 100'e yakın tesisimiz var diyebiliriz. Esenyurt'un nüfusu da buna uygun. Yapıyoruz ve çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. Yapılan konuşmaların ardından binlerce kişi dua ederek, iftarını açtı.