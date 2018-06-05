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'ta ile yollar ayrıldı

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren smaçör ile yollarını ayırma kararı aldı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 15:06
VakıfBank'ta Melis Durul ile yollar ayrıldı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki smaçör Melis Durul ile yollarını ayırdı.

Spor Kulübünden yapılan açıklamada, iki sezondur sarı-siyahlı formayı giyen 'a teşekkür edilerek, "2016-2017 sezonunda takımımıza katılan ve sözleşmesi sona eren smaçör Melis Durul ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kulübümüzün başarılarında önemli pay sahibi olan Melis'e VakıfBank forması ile göstermiş olduğu mücadele ve birlikte kazandığımız kupalardaki emeği nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

İki sezon VakıfBank forması giyen Melis Durul, iki CEV Şampiyonlar Ligi, birer Dünya Kulüpler Şampiyonası, Vestel Venus Sultanlar Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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VakıfBank'ta Melis Durul ile yollar ayrıldı
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