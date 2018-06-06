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'dan voleybola "annelik" arası

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz, hamileliği sebebiyle spor hayatına bir süre ara verecek.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:32
Naz Aydemir Akyol'dan voleybola annelik arası

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu , hamileliği sebebiyle spor hayatına ara verecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki pasörün voleybola bir süre ara vereceği belirtildi.

Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan Naz için yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi 'a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle."

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Naz Aydemir Akyol'dan voleybola "annelik" arası
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