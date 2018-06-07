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Simona Halep'in rakibi oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Madison Keys'i 2-0 yenen , finalde Simona Halep'in rakibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 19:47
Simona Halep'in rakibi Sloane Stephens oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın on ikinci gün mücadelesinde ABD'li tenisçilerden dünya 10 numarası Stephens ile 13 numaralı seribaşı Keys, yarı finalde karşı karşıya geldi.

1 saat 17 dakika süren karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Stephens, 6-4'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek finalde dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile eşleşti.

YARININ PROGRAMI

'ta yarın, tek erkekler yarı finalinde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro, 7 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile İtalyan Marco Cecchinato karşılaşacak.

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Simona Halep'in rakibi Sloane Stephens oldu
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