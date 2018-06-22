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Bakan Bak, Fırtına deresinde rafting yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı , beraberindeki heyetle Fırtına Deresi'nde rafting yaptı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 16:10
Bakan Bak, Fırtına deresinde rafting yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı beraberinde Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Çevre ve Orman eski Bakanı İmdat Sütlüoğlu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu As Başkanı Fikret Yardımcı, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yerebakan ve spiker Güntekin Onay'la birlikte Akkaya köyüne geldi.

Heyet, Fırtına deresinde botla rafting yaptı. Kasklarını takan, yeleklerini giyen heyete 2 bottaki görevlilerde eşlik etti. Rafting tecrübesi olan Bakan Bak, botta grubu yönlendirdi. Akkaya köyünden başlayan rafting 4 kilometre sonra sona erdi.

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Bakan Bak, Fırtına deresinde rafting yaptı
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