Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama

24 Haziran seçim
lerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a spor kulüplerinden kutlama yağdı. Trabzonspor
Kulübü yaptığı açıklamada, "İlk turda çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederiz. Seçimlerde İstanbul'dan milletvekilliğine seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'yu kutlar, yeni dönemdeki çalışmalarında üstün başarılar dileriz"
ifadelerine yer verdi. Ayrıca Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Galatasaray
kulüpleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak yeni dönemde başarı dileğinde bulundu.