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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama
24 Haziran lerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı 'a spor kulüplerinden kutlama yağdı. Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, "İlk turda çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederiz. Seçimlerde İstanbul'dan milletvekilliğine seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'yu kutlar, yeni dönemdeki çalışmalarında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak yeni dönemde başarı dileğinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama
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