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Badmintonda dört madalya

’nın 5. gününde Türkiye Badminton Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz kazandı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Badmintonda dört madalya
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. 'nda Türk sporcularının madalya yağmuru devam ediyor... Türkiye Badminton Milli Takımı, oyunların 5. gününü 4 madalya ile kapattı. Tek bayanlarda Neslihan Yiğit, finalde İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Aynı kategoride Aliye Demirbağ da 3. oldu. Çift erkeklerde Serdar Koca ve Serhat Salım ile çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ise gümüş madalya kazandı.

ÖZMEKİK: DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Akdeniz Oyunları'ndaki başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Özmekik, "Devletimize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Kaynaklarını seferber eden başta Bakanımız 'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na müteşekkiriz" dedi.
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Badmintonda dört madalya
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