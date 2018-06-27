Badmintonda dört madalya

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları
'nda Türk sporcularının madalya yağmuru devam ediyor... Türkiye Badminton Milli Takımı, oyunların 5. gününü 4 madalya ile kapattı. Tek bayanlarda Neslihan Yiğit, finalde İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı.
Aynı kategoride Aliye Demirbağ da 3. oldu. Çift erkeklerde Serdar Koca ve Serhat Salım ile çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ise gümüş madalya kazandı. ÖZMEKİK: DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Akdeniz Oyunları'ndaki başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Özmekik, "Devletimize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Kaynaklarını seferber eden başta Bakanımız Osman Aşkın Bak
'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na müteşekkiriz" dedi.