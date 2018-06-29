Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Haber Hattı

Haber Hattı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Haber Hattı
Atletizmde bir altın bir gümüş madalya
İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda dün atletizmde iki madalya geldi. 100 metrede Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey 10.10 derecesiyle birinci gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Diğer Türk sporcumuz Emre Zafer Barnes ise 10.32 ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Atletizmde önceki gün de kadınlar çekiç atmada , 71.07'lik atışıyla ikinciliği alıp Türkiye'ye gümüş madalya getirmişti.

OKÇULARDAN REKOR
GENÇLER ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esiyor. Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, toplam 1970 puana ulaşarak Avrupa rekoru kırdı. , 681 puanla ilk sırada yer alırken 656, Oğuzhan Küçük ise 633 puanlık atış gerçekleştirdi.

ALANYA'DA 2 TRANSFER
SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyaspor, transferde iki yeni isme imza attırdı. Yunanistan'ın PAOK takımından ve İspanya 2. Lig ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Wanderson Baiano'yu Alanya'ya getiren Akdeniz ekibi dün futbolcularla ikişer senelik resmi sözleşme imzaladı.

ŞİMDİ DE NUNNALY NBA YOLCUSU OLDU
F.BAHÇE'DEN NBA'e oyuncu akımı devam ediyor. Bjelica ile başlayan süreçte Udoh ve Bogdanovic de 'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Wanamaker da bu halkaya eklenmişti. Ve şimdi sıra James Nunnaly'de... Minnesota'ya gideceği belirtilen ABD'li şutör Obradovic'in ellerinde büyük gelişim göstermişti.

KONYA UĞUR'U KAPTI
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Uğur Demirok'u renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı takım, Trabzonspor'la sözleşmesi biten 29 yaşındaki stoperle her konuda anlaştıklarını açıkladı. Uğur'un hafta içinde kulüp tesislerine gelerek resmi imzayı atacağı açıklandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Uğur'u kadroda görmek istemesi transferin bitmesinde etkili oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber Hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN