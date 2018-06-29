Haber Hattı

Atletizmde bir altın bir gümüş madalya İspanya'da
düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda dün atletizmde iki madalya geldi. 100 metrede Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey 10.10 derecesiyle birinci gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Diğer Türk sporcumuz Emre Zafer Barnes ise 10.32 ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Atletizmde önceki gün de kadınlar çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman
, 71.07'lik atışıyla ikinciliği alıp Türkiye'ye gümüş madalya getirmişti. OKÇULARDAN REKOR GENÇLER
ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esiyor. Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, toplam 1970 puana ulaşarak Avrupa rekoru kırdı. Mete Gazoz
, 681 puanla ilk sırada yer alırken Erdal Meriç Dal
656, Oğuzhan Küçük ise 633 puanlık atış gerçekleştirdi. ALANYA'DA 2 TRANSFER SÜPER
Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Alanyaspor, transferde iki yeni isme imza attırdı. Yunanistan'ın PAOK takımından Djalma Campos
ve İspanya 2. Lig ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Wanderson Baiano'yu Alanya'ya getiren Akdeniz ekibi dün futbolcularla ikişer senelik resmi sözleşme imzaladı. ŞİMDİ DE NUNNALY NBA YOLCUSU OLDU F.BAHÇE'DEN
NBA'e oyuncu akımı devam ediyor. Bjelica ile başlayan süreçte Udoh ve Bogdanovic de Yeni Dünya
'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Wanamaker da bu halkaya eklenmişti. Ve şimdi sıra James Nunnaly'de... Minnesota'ya gideceği belirtilen ABD'li şutör Obradovic'in ellerinde büyük gelişim göstermişti. KONYA UĞUR'U KAPTI TRANSFER
çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor, Uğur Demirok'u renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı takım, Trabzonspor'la sözleşmesi biten 29 yaşındaki stoperle her konuda anlaştıklarını açıkladı. Uğur'un hafta içinde kulüp tesislerine gelerek resmi imzayı atacağı açıklandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Uğur'u kadroda görmek istemesi transferin bitmesinde etkili oldu.