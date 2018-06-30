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ne zaman saat kaçta?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 'nun 92'ncisi yarın Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olan saat 17.15'te başlayacak koşuya 21 safkan katılacak. Organizasyonda en iyi dereceyi, 1996'da Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "" isimli safkan, 2.26.22 ile yaptı. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, 9 kezle oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 12:32
Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi yarın İstanbul'da yapılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katılacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek 'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Geçen yılki 91. koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu "Piano Sonata", jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.27.74'lük derecesiyle kazanmıştı.

KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibini zengin edecek.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 1 milyon 650 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak.

Koşuda dereceye girecek atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtılacak. 92. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 liranın sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde 412 bin 500 lira yetiştiricilik primi elde edip, kazancını 2 milyon 935 bin 850 liraya çıkaracak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

92. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve sahipleri şöyle:

ATIN ADISAHİBİJOKEY

AVUKAT

İLHAN BOYLU

SADETTİN BOYRAZ

CANKILIÇ

ADİL KÖSEOĞLU

ERHAN YAVUZ

CİVANIM

BİLGE HEPER

GÖKHAN KOCAKAYA

DISTANT SHINING

ÖZLEM ECE KARAMAZI

GÖKHAN GÖKÇE

FIRE AND SMOKE

NİMET ARİF KURTEL

TOLGA YILDIZ

GANANDO SOLO

ÇAĞATAY TURAKTEKİN

FURKAN YÜKSEL

HEP BERABER

VEYSEL KAHRAMAN

AHMET ÇELİK

KATMA DEĞER

ÜMİT BARLIK

MEHMET KAYA

KEREMITO

ŞEVKET ERKAN ŞAR

ÖZCAN YILDIRIM

KOBRA

ÜMİT BARLIK

HIŞMAN ÇİZİK

MEKİSKİR

TURGUT BOZKURT

MUSTAFA TARHAN

MISTER GÖRKEM

HATİCE YILDIZ

UĞUR POLAT

RHYTHM DIVINE

MURAT ÇAĞIMNI

HALİS KARATAŞ

RUN AND WIN

HAKANSABRİ ÖZCAN

AYHAN KURŞUN

SHARPA

SEYDİ AKYILDIRIM

SELİM KAYA

SUPERSTAR

OĞUZ YALÇIN

KADİR TOKAÇOĞLU

URLA FIRTINASI

NİMET ARİF KURTEL

DENİZ YILDIZ

VANCOUVER

SANEM KAHRAMAN

MUSTAFA ÇİÇEK

GRAYAMAZON

AHMET GÜZELOCAK

MÜSLÜM ÇELİK

PERİ LİNA

FEDAİ KAHRAMAN

AKIN SÖZEN

RUN FOR DERYA

NİMET ARİF KURTEL

BARIŞ KURDU
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Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta?
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