Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD

Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, Türkiye'nin ikinci olduğu B Grubu'nu lider bitiren ABD ile A Grubu'nun ikincisi Çin karşı karşıya geldi.
ABD, Çin'i 25-23, 25-20, 18-25, 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-1 yendi ve adını finale yazdırarak Türkiye'ye karşı şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandı.
Türkiye ile ABD arasında oynanacak final karşılaşması, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.
Milliler, B Grubu'nda mücadele ettiği son dünya şampiyonu ABD'ye organizasyonun ilk maçında, 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup olmuştu.