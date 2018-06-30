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Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD

'nın, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda finaldeki rakibi ABD oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 17:38
Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD

Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, Türkiye'nin ikinci olduğu B Grubu'nu lider bitiren ABD ile A Grubu'nun ikincisi Çin karşı karşıya geldi.

ABD, Çin'i 25-23, 25-20, 18-25, 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-1 yendi ve adını finale yazdırarak Türkiye'ye karşı şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandı.

Türkiye ile ABD arasında oynanacak final karşılaşması, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

Milliler, B Grubu'nda mücadele ettiği son dünya şampiyonu ABD'ye organizasyonun ilk maçında, 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup olmuştu.

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Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD
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