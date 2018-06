En büyük koşu: Gazi Koşusu bugün koşulacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 'nun 92'ncisi bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu 'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli yarışa 21 tay katılacak. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi ise. Koşuda ikinciye, üçüncüye, dördüncüye iseikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak. Geçen yılki koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde'lük derecesiyle kazanmıştı.Türk at yarışı camiası, bugün gerçekleştirilecek 92. Gazi Koşusu öncesi bir araya geldi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan TJK Başkanı Serdal Adalı , "Tüm İstanbulluları özellikle çocuklarıyla Hipodrom'a bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var" diye konuştu.İLK kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirmişti.Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında " Bold Pilot " isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı. Yarışı en fazla kazanan eküri de Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986), Popular Demand (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.Mümin Çılgın, 9 birincilikle koşuyu en fazla kazanan jokey oldu. Çılgın, ilk yarışını 1960'ta Helene De Troia ile kazanırken, en son 1991'de Abbas ile bu başarıyı tekrarlamıştı.Avukat.................. Sadettin BoyrazCankılıç................ Erhan YavuzCivanım................ Gökhan KocakayaDistant Shining..... Gökhan GökçeFire And Smoke... Tolga YıldızGanando Solo...... Furkan YükselHep Beraber........ Ahmet ÇelikKatma Değer........ Mehmet KayaKeremito............... Özcan YıldırımKobra................... Hışman ÇizikMekiskir................ Mustafa TarhanMister Görkem..... Uğur PolatRhythm Divine...... Halis KarataşRun And Win........ Ayhan KurşunSharpa.................. Selim KayaSuperstar............. Kadir TokaçoğluUrla Fırtınası......... Deniz YıldızVancouver............ Mustafa ÇiçekGrayamazon........ Müslüm ÇelikPeri Lina............... Akın SözenRun For Derya...... Barış Kurdu