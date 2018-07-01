En büyük koşu: Gazi Koşusu bugün koşulacak

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu
'nun 92'ncisi bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu
'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli yarışa 21 tay katılacak. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 650 bin lira
. Koşuda ikinciye 660 bin
, üçüncüye 330 bin
, dördüncüye ise 165 bin lira
ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak. Geçen yılki koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu "Piano Sonata"
, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.27.74
'lük derecesiyle kazanmıştı. Tüm İstanbulluları bekliyoruz
Türk at yarışı camiası, bugün gerçekleştirilecek 92. Gazi Koşusu öncesi bir araya geldi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan TJK Başkanı Serdal Adalı
, "Tüm İstanbulluları özellikle çocuklarıyla Hipodrom'a bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var" diye konuştu. İlk şampiyon Neriman
İLK kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenen Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirmişti. En iyi derece Bold Pilot'un
Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında "Bold Pilot
" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı. Yarışı en fazla kazanan eküri de Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986), Popular Demand (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu. 9
Mümin Çılgın, 9 birincilikle koşuyu en fazla kazanan jokey oldu. Çılgın, ilk yarışını 1960'ta Helene De Troia ile kazanırken, en son 1991'de Abbas ile bu başarıyı tekrarlamıştı. Yarışacak safkanlar
ATIN ADI...............JOKEY
Avukat.................. Sadettin Boyraz
Cankılıç................ Erhan Yavuz
Civanım................ Gökhan Kocakaya
Distant Shining..... Gökhan Gökçe
Fire And Smoke... Tolga Yıldız
Ganando Solo...... Furkan Yüksel
Hep Beraber........ Ahmet Çelik
Katma Değer........ Mehmet Kaya
Keremito............... Özcan Yıldırım
Kobra................... Hışman Çizik
Mekiskir................ Mustafa Tarhan
Mister Görkem..... Uğur Polat
Rhythm Divine...... Halis Karataş
Run And Win........ Ayhan Kurşun
Sharpa.................. Selim Kaya
Superstar............. Kadir Tokaçoğlu
Urla Fırtınası......... Deniz Yıldız
Vancouver............ Mustafa Çiçek
Grayamazon........ Müslüm Çelik
Peri Lina............... Akın Sözen
Run For Derya...... Barış Kurdu