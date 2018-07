Çelik’ten tarihi zafer

BUGÜN NELER OLDU

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu 'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik 'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı.Yarışta ikinciliği 2.30.21'lik derecesiyle "Distant Shining" adlı tay, üçüncülüğü ise 2.30.29'luk derecesiyle "Mister Görkem" adlı safkan elde etti.GAZI Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker , Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile izledi. Yarış sonrası Çelik'e ödülünü Bakan Fakıbaba verdi.JOKEY Ahmet Çelik muhteşem performansıyla tarihe geçti. Türk at yarışçılığının derbisi kabul edilen Gazi Koşusu'nu üst üste 4 kez kazanma başarısını gösteren Çelik; 1971 yılında Minimo, 1972 yılında Akkor ve 1973 yılında Karayel ile 'hattrick' yapan Ekrem Kurt'u da geçmeyi başardı. Zafer sonrası konuşmakta zorlanan Ahmet Çelik, "Bugün burada herkes bir tarihe tanıklık etti. Kendimde değilim açıkcası. 4 kez üst üste kazanmak şans mı, tesadüf mü, başarı mı, açıkcası ben de bilmiyorum gerçekten" diye konuştu.Gazi Koşusu'nu kazanan "Hep Beraber" adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman'a birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 lira verildi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin lira ikramiye ödendi.