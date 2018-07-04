Caroline Wozniacki'den Wimbledon'a erken veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 73. sırada yer alan Slovak Lukas Lacko ile karşılaştı.

Toplam 90 dakika süren maçı 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan İsviçreli tenisçi, üçüncü tura yükseldi.

GÜNÜN SÜRPRİZİ MAKAROVA'DAN

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elenmekten kurtulamadı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-3'lük setlerle 2-0, kariyerinde 5 Wimbledon şmapiyonluğu bulunan ABD'li Venus Williams da Rumen Alexandra Dulgheru'yu 4-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.