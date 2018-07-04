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'den 'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı üçüncü tura yükselirken, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ikinci turda elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 20:32
Caroline Wozniacki'den Wimbledon'a erken veda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 73. sırada yer alan Slovak Lukas Lacko ile karşılaştı.

Toplam 90 dakika süren maçı 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan İsviçreli tenisçi, üçüncü tura yükseldi.

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Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı , Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elenmekten kurtulamadı.

'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li , ikinci tur mücadelesinde Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Belaruslu 'yı 6-3'lük setlerle 2-0, kariyerinde 5 Wimbledon şmapiyonluğu bulunan ABD'li Venus Williams da Rumen Alexandra Dulgheru'yu 4-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Caroline Wozniacki'den Wimbledon'a erken veda
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