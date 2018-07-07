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'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

'nda çeyrek final turunda son karşılaşmaların sona ermesinin ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre 'nın rakibi olurken ise 'la eşleşti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 00:15
2018 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde ve tur atladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi Rusya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesinin normal süresi Denis Cheryshev ve Andrej Kramaric'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 101. dakikada attığı golle öne geçen Hırvatistan, 115. dakikada Mario Fernandes'e engel olamadı ve kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı ve İngiltere ile eşleşti.

İngiltere ile Hırvatistan, 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise ile , 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg kentindeki statta finale çıkmak için mücadele edecek.

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2018 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
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