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Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 'dan altın madalya

'nda milli sporcu , altın madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 23:02 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 23:04
Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda Muhammet Hamza Bakır'dan altın madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada , grekoromen stil 110 kilo finalinde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaştı.

Mammadov'u 9-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, dünya şampiyonu oldu.

güreşçisi Muhammet Hamza Bakır, mayıs ayında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da altın madalya almıştı.

Minder güreşinde Avrupa ikinciliği bulunan başpehlivan Fatih Bakır'ın oğlu Muhammet Hamza, böylece çifte şampiyonluk yaşadı.

'nda milli sporculardan Serhat Kırık, yarın grekoromen stil 60 kiloda altın madalya için mindere çıkacak.

Serhat, finalde İranlı Shahin Eidi Badaghi Mofrad ile karşı karşıya gelecek.

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Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda Muhammet Hamza Bakır'dan altın madalya
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