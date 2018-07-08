Haber Hattı

Efes'in eski yıldızı ABD'de öldürüldü!
GEÇEN
sezon Anadolu Efes
forması giyen Tyler Honeycutt, ülkesi ABD'de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. NBA'de de oynayan 27 yaşındaki Honeycutt, polislere ateş açtıktan sonra evine saklandı. Özel timlerin evine operasyon yaptığı Honeycutt'ın vurulduğu operasyonda yaralanan polis olmadı. Honeycutt en son Euroleague'de Khimki takımının formasını giyiyordu. Nadal&Djokovic devam Simone Halep tamam WIMBLEDON
Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal
, Avustralyalı Alex De Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek 4. tura yükseldi. 3 kez Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic
de İngiliz raket Kyle Edmund'u 3-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Simona Halep, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'e 2-1 yenilerek elendi ve ilk 10 seribaşından sadece 1 raket turnuvada kaldı. Altınordu'da zammı beğenmedi, kovuldu! SPOR
Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da, Kerim Avcı satış listesine konuldu. Kerim'in 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi. Kulübün sosyal medyadan da gönderilmesinin sebebini ilan ettiği 28 yaşındaki Kerim, 2016- 17 sezonu başında Sivasspor'dan gelmiş, İzmir ekibinde 30 maçta 16 gole imza atmıştı Başkan Perez'den Ronaldo'ya çağrı REAL
Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı iddiaları henüz netlik kazanmazken, ilginç bir açıklama geldi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo'nun taraftarlara ayrılacağına dair bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, 33 yaşındaki oyuncudan kendi kararıyla ayrıldığını belirtip kulübe teşekkür etmesini istedi. Ancak Portekizli yıldız sesizliğini koruyor. Sloganları onları Slovakya'ya uçurdu BEŞIKTAŞ'IN
sponsoru Vodafone, 3 talihli ismi Slovakya kampına götürdü. "Gönlüme kamp kurdun Beşiktaş", "Slovakya bak üstünde kartal uçuyor", "Neyleyim Portekiz'in Ronaldo'sunu Arjantin'in Messi'sini, Beşiktaşım şampiyon olsun boşverdim gerisini" pankart önerileriyle seçilen 3 taraftar, başta Lens olmak üzere tüm takımla keyifli zaman geçirdi.