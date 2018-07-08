Son şampiyondan kazayla start

YOL bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun
açılış etabını, Quick- Step Floors takımından Fernando Gaviria Rendon kazandı. Noirmoutier Adası'ndaki 201 kilometrelik etabı, 23 yaşındaki Kolombiyalı sporcu, 4 saat 23 dakika 32 saniyede bitirdi. Bora- Hansgrohe takımından Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin takımından Marcel Kittel üçüncü oldu. Doping tartışmaları arasında tura katılan son şampiyon Chris Froome, Rendon'un 61 saniye gerisinde bitiş çizgisine ulaştı. 2. etap bugün, Mouilleron- Saint-Germain ile La Rochesur- Yon arasında olacak.