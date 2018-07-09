Haber Hattı

Süper Lig'de fikstür çekiliyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstürü bugün çekiliyor. Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen sezonun fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde saat 15.00'te başlayacak. Yeni sezon 10-13 Ağustos'ta başlayacak ve 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Madalya yağmuru

Türkiye'nin 2016'dan sonra ikinci kez organize ettiği Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda sporcularımız madalyaya doymadı. Yer aletinde Ahmet Önder, halka aletinde İbrahim Çolak, yatay çubuk aletinde Ümit Şamiloğlu altın madalya almayı başardı. Kadınlar asimetrik paralelde Demet Mutlu altın alırken, Tutya Yılmaz da gümüşe ulaştı. Denge aleti ve yer aletinde Göksu Üçtaş Şanlı ilk sırayı alırken, Tutya Yılmaz ise ikinci oldu. Sporcularımız organizasyonda toplamda 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

CR7'den Çin'e ret Juve gün sayıyor

Real Madrid ile Cristiano Ronaldo arasındaki ipler kopmak üzere... Portekizli yıldız için 100 milyon Euro ödeyerek transferi bitireceği iddia edilen Juventus dün daha önce 7 numaralı formayı giyen isimlerinin sıralandığı bir video yayınladı. Video, izleyenlere, "Ronaldo transferi bitmiş" dedirtti. Bu arada Marca gazetesi de Çin'den bir kulübün yıllık 100 milyon Euro'luk transfer teklifini Ronaldo'nun reddettiğini iddia etti.

Sabri Adana Demir'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor dün teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaştıktan sonra transferde de hızlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu ile her konuda anlaşan ve bugün resmi sözleşme imzalaması beklenen Adana temsilcisinin Hakan Balta, Eren Tozlu gibi önemli isimleri de renklerine katmaya yakın olduğu belirtildi.

İkinci etap Sagan'ın

Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ilk sırada tamamladı. Mouilleron-Saint-Germain ile La Rochesur- Yon arasındaki 182,5 kilometrelik etapta 28 yaşındaki sporcu, 4 saat 6 dakika 37 saniye ile birinciliği elde etti. Sagan, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.

Vettel'den 4. zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu. Yarışa ikinci başlayan Vettel, bitime 5 tur kala liderliği aldı ve sezondaki dördüncü zaferini yaşadı. Puanını 171'e çıkaran Vettel, liderliğini sürdürdü.