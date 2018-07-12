Haber Hattı

DOĞAN HAKYEMEZ'İ KAYBETTİ
Türk
basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve Milli Takım
'ın eski menajeri Doğan HakyemAntalya
alya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalbinde bir rahatsızlık hisseden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez
sabah hastaneye gitti ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo yapılırken kalbi duran Hakyemez, derhal by-pass ameliyatına alındı. 4 damarının da tıkalı olduğu anlaşılan ve kalbi pompayla çalıştırılan Hakyemez ameliyattan çıktıktan 3 saat sonra hayata veda etti. LALE VAN, ESKRİMDE DÜNYA ŞAMPİYONU
Milli
eskrimcimiz Elke Lale Van Achterberg, Dünya 17 ve 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya
kazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden şampiyonada milli sporcu, 17 yaş altı flöre kategorisinde Brezilyalı rakibi Ana Elisa Zaferino'yu 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Hakan Akkaya
ise 23 yaş altı kategorisinde platforma çıkacak. ?ÇAVUŞOĞLU: EMRE BAŞAKŞEHİR YOLCUSU
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu
, transferin gündemindeki isim Emre Akbaba'nın Medipol Başakşehir
'e gideceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile anlaşmıştık ancak futbolcuda sorun çıkmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bulmuyorum. Emre Akbaba, Başakşehir'e transfer olabilir" diye konuştu. YALÇIN SÜPER LİG'DE! Osmanlıspor
'la
yollarını ayıran
Yalçın
Ayhan, başkent
Ankara'nın
bir başka takımı
Ankaragücü'yle
el sıkıştı. Yeni
Malatyaspor'da
başladığı geçen
sezonun devre arasında Osmanlıspor'a
giden ve küme düşme üzüntüsü yaşayan
36 yaşındaki Yalçın, 6 yıl aradan
sonra İsmail Kartal
yönetiminde Süper
Lig'e dönen Ankaragücü ile anlaştı. KAHRAMANLARA DAVET İspanya Birinci Futbol Ligi
(La Liga
), Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağaranın sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini İspanya'ya davet etti. La Liga Başkanı Javier Tebas, "La Liga, futbol kahramanlarını sahada görmeleri için çocuklar ve antrenörlerini İspanya'ya davet ediyor" dedi. BEŞİNCİ ETAP SAGAN'IN
Fransa
Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Slovak sporcu Peter Sagan
ilk sırada bitirdi. 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu. Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinci geldi. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.