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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Haber Hattı
DOĞAN HAKYEMEZ'İ KAYBETTİ
Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve 'ın eski menajeri Doğan HakyemAntalyaalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kalbinde bir rahatsızlık hisseden 68 yaşındaki sabah hastaneye gitti ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo yapılırken kalbi duran Hakyemez, derhal by-pass ameliyatına alındı. 4 damarının da tıkalı olduğu anlaşılan ve kalbi pompayla çalıştırılan Hakyemez ameliyattan çıktıktan 3 saat sonra hayata veda etti.

LALE VAN, ESKRİMDE DÜNYA ŞAMPİYONU
Milli eskrimcimiz Elke Lale Van Achterberg, Dünya 17 ve 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Şampiyonası'nda kazandı. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden şampiyonada milli sporcu, 17 yaş altı flöre kategorisinde Brezilyalı rakibi Ana Elisa Zaferino'yu 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. ise 23 yaş altı kategorisinde platforma çıkacak.

?ÇAVUŞOĞLU: EMRE BAŞAKŞEHİR YOLCUSU
Alanyaspor Başkanı Hasan , transferin gündemindeki isim Emre Akbaba'nın Medipol 'e gideceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile anlaşmıştık ancak futbolcuda sorun çıkmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bulmuyorum. Emre Akbaba, Başakşehir'e transfer olabilir" diye konuştu.

YALÇIN SÜPER LİG'DE!
'la yollarını ayıran Yalçın Ayhan, başkent Ankara'nın bir başka takımı Ankaragücü'yle el sıkıştı. Yeni Malatyaspor'da başladığı geçen sezonun devre arasında Osmanlıspor'a giden ve küme düşme üzüntüsü yaşayan 36 yaşındaki Yalçın, 6 yıl aradan sonra yönetiminde Süper Lig'e dönen Ankaragücü ile anlaştı.

KAHRAMANLARA DAVET
(), Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağaranın sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini İspanya'ya davet etti. La Liga Başkanı Javier Tebas, "La Liga, futbol kahramanlarını sahada görmeleri için çocuklar ve antrenörlerini İspanya'ya davet ediyor" dedi.

BEŞİNCİ ETAP SAGAN'IN
Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Slovak sporcu ilk sırada bitirdi. 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu. Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinci geldi. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
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