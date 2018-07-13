Haber Hattı

50 bin yetenek eğitime başlıyor GENÇLIK
ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı
'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Turkcell
'in ana sponsorluğunu üstlendiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"
ilk meyvelerini veriyor. 423 bin çocuk arasından belirlenen 50 bin yetenek,
16 Temmuz-14 Eylül arasında eğitime dahil edilecekler. Kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün
, "Amacımız bayrağımızı en büyük şampiyonalarda en yükseklerde görmek" dedi. Neymar alfabe oldu! DÜNYA
Kupası'nda oynadığı maçlarda futbolundan çok kendisine yapılan müdahalelere verdiği abartılı tepkilerle gündem olan Brezilyalı yıldız Neymar
, son olarak bir fonta ilham kaynağı oldu. Brezilyalı kreatif ajans Mutato'nun art direktörü Luciano Jacop, Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki düşüşlerinden 26 ayrı harf karakteri oluşturdu.
Jacop'un tasarladığı ve ücretsiz olarak indirilebilen font, "Ney Type"
adını taşıyor. Altıncı etabı kazanan Martin FRANSA
Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin ilk sırada bitirdi. Brest ile Murde- Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı Martin, 4 saat 13 dakika 43 saniyede tamamladı. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu taşımaya devam etti. Tarihi imza pazartesi REAL
Madrid'den ayrılıp 105 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imza töreni programı açıklandı. Portekizli yıldız, 16 Temmuz Pazartesi günü tam anlamıyla şova çıkacak.
İlk olarak sabah Juventus'un stadını gezecek ve kulüp binasını ziyaret edecek. Sağlık kontrolünün ardından yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak. Stattaki basın toplantısında 20'si Portekizli 100 gazetecinin karşısına çıkacak. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ışık ve müzik gösterisiyle sahadaki dev platformda olacak.
Taraflarlar bu töreni bilet satın alarak izleyebilecek. Ninja kaplumbağa krizi NEYMAR
ve Mbappe arasında 'Ninja Kaplumbağa'
krizi çıktı. Mbappe'nin annesi;
Brezilyalı Dani Alves
ve Neymar'ın, oğlunu Ninja Kaplumbağa Donatello'ya benzeterek dalga geçtiğini ve oğlunun bundan rahatsız olduğunu söyledi.
Fransa'nın Arjantin'i 4-3 yendiği maçın ardından Alves, Donatello (kaplumbağa) fotoğrafı paylaşmış, Thiago Silva
da geçen sezon Mbappe'ye kaplumbağa maskesi hediye etmişti. Kırkpınar'a rekor katılım 657.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde altın kemer sahibini bulacak.
Geçen yıl 2199 pehlivanın güreştiği ve tüm zamanların rekoru olan bu sayının 2500'ü geçmesi bekleniyor.
Bu arada Tarihi Güreşlerde cazgırlar ve manilerde 15 Temmuz'a yer verilip şehitler yad edilecek. Finalin adı Williams-Kerber WIMBLEDON
Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde tek kadınlarda Serena Williams, Alman raket Julia Goerges'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaysa Alman Angelique Kerber, Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-3'lük iki setle mağlup etti. Final maçı yarın oynanacak.