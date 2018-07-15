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, ’yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 657. 'nde altın kemeri kazanan 'yu tebrik etti.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 22:16
Bakan Kasapoğlu, Orhan Okulu’yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 657. 'nde altın kemeri kazanan için tebrik mesajı yayımladı.

tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum."

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
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Bakan Kasapoğlu, Orhan Okulu’yu tebrik etti
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