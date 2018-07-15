Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabında zafer John Degenkolb'un

'nun 9. etabında zafer 'un

Bu yıl 105.'si düzenlenen 'nun 9. etabını Trek-Segafredo takımından Alman kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 19:16
Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabında zafer John Degenkolb'un

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun 9. etabını, Trek-Segafredo takımından Alman sporcu ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Arras Citadelle ile Roubaix arasındaki 156,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 9. etabında, Trek-Segafredo takımından Degenkolb, 3 saat 24 dakika 26 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Alman sporcu, turdaki ilk etap zaferini yaşadı.

Etapta BMC takımından Belçikalı Greg Van Avermaet ikinci, Quick-Step Floors ekibinden bir diğer Belçikalı bisikletçi Yves Lampaert üçüncü oldu.

Genel sıralamada ise Van Avermaet, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 10. etabı, yarın verilecek bir günlük aranın ardından Annecy ile Le Grand-Bornand arasındaki 158,5 kilometrelik parkurda 17 Temmuz Salı günü koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabında zafer John Degenkolb'un
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN