Yankı Erel, Wimbledon'da tarih yazdı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Türk tenisçi Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa gençlerde şampiyonluğu kazanarak tarih yazdı.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, gösterdikleri harika performans karşısında Wimbledon'da kendilerini izlemeye gelen tenisseverlerden büyük alkış aldılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler çift erkeklerde final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Kolombialı Nicolas Mejia ile Çekya'dan Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.

Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-5'lik setlerle 2-0 yenerek Şampiyon oldular.

YANKI EREL: "ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Karşılamadan sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek, "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir Grand Slam'de kupa almak hayalimdi. Şampiyon olacağımızı, kupayı kaldıracağımızı biliyordum. Wimbledon'da oynamak harika bir duygu. Herkes söylüyordu Wimbledon başka diye. Gerçekten öyleymiş. Daha önce başka büyük turnuvalarda da oynadım ama burası başka. Çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Bu bir ekip işi. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve antrenörüm Nika Kakula ve Tekirdağ'da ilk tenise başladığımda antrenörüm olan İsmail Ata'ya çok teşekkür ederim. Birlikte başardık. Burada şampiyon olacağımızı biliyordum" dedi.