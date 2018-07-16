Türkiye'den Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7 madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, 43 ülkeden 226 sporcunun katıldığı şampiyonaya 8'er erkek ve kadın halterciyle temsil edilen milli takımın toplam 7 madalya elde ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin erkeklerde 411 puanla İran ve ev sahibi Özbekistan'ın ardından 3., kadınlarda ise 458 puanla, ABD, Tayland, Özbekistan'ın arkasından 4. sıranın elde edildiği kaydedildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da yaptığı açıklamada, Özbekistan'da önemli başarılar yakaladıklarını belirterek, "Şampiyonada 43 ülke arasından dünya üçüncüsü ve dördüncüsü olmak önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Kazandığımız madalyaları ülkemize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.