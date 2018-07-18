Haber Hattı

KATAR MEYDAN OKUDU: 48 TAKIM GELEBİLİR!

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, FIFA'nın 48 takımlı kupa formatını 2022'de uygulamak istemesi halinde buna hazır olduklarını vurguladı. Katar yetkilileri, "Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Biz planımızı 1 milyon ziyaretçi üzerinden yapmıştık" ifadelerini kullanmıştı. Rusya'ya gelen taraftar sayısının 700 bini geçtiği biliniyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 48 takımlı formatın 2022'de de uygulanabileceğinin sinyallerini daha önce vermişti.

Ronaldo cepte de zirvede

JUVENTUS'A transferiyle spor gündeminin 1 numarası olan Cristiano Ronaldo, Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de zirveye oturdu. Uygulama üzerinden Rusya'da oynanan Dünya Kupası maçlarının özetleri ve goller, futbolseverler tarafından 1 milyondan fazla kez izlenirken, turnuvanın golü ise Cristiano Ronaldo'nun İspanya'ya attığı frikik oldu. Portekizli yıldızın, grup aşamasında İspanya maçında attığı frikik golü 35 binden fazla izlendi.

Başakşehir'den yeni bakanlara hayırlı olsun

BAŞAKŞEHIR Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki yöneticiler dün önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gümüşdağ'ın, yönetim kurulu adına Bakan Kasapoğlu'na yeni görevinde başarılar dilediği belirtilirken, Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu forma da hediye edildi. Gümüşdağ yönetimi daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı da ziyaret etti.

Arsenal dolandırılmış

2017'DE Çin'i turlayan, Arsenal, o dönemde Çin firması BYD ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıklamıştı. Ancak BYD firmasının gerçek yetkililerinin suç duyurusunda bulunduğu ve sözde anlaşmayı imzalayan Li Juan (Liki Li) adlı kadının tutuklandığı ortaya çıktı. Sponsorluk anlaşmasının düzmece olduğu ve Arsenal'in dolandırıldığı ifade ediliyor. Li Juan, Arsenal yetkilileriyle poz vererek uluslararası basında da yer almıştı.

R.Madrid'den Hazard ve Courtois'ya servet

DÜNYA Kupası'nın bitmesiyle birlikte Avrupa futbolunda taşlar yerinden oynamaya başladı. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından Dünya Kupası'na damga vuran iki Belçikalıyı gözüne gestirdi. Chelsea'de takımın başına Sarri'nin gelmesiyle birlikte ayrılma ihtimali kuvvetlenen Eden Hazard ve kaleci Thibaut Courtois için 225 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayan Madrid ekibi, Maviler'in tavrına göre politikasını şekillendirecek.

B.Çekmece'de yüzme şöleni

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün desteği ile Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından düzenlenen Büyükçekmece Körfez Açık Su Yüzme Yarışı 14 Temmuz günü yapıldı. Mimar Sinan Plajı'ndan başlayan ve sporcuların 5 bin metre kulaç attığı şampiyona, Gürpınar'daki Pekmez Plajı'nda tamamlandı. İlk üçe giren yüzücülerin madalyalarını Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Işık ve Beylikdüzü Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bağcı takdim etti. Genel klasmanda ilk sırayı 1.08.25'lik derecesiyle Emre Öztürk elde etti.

Olcay Şahan: Mesut ve İlkay'a haksızlık yapıldı

TRABZONSPOR'UN tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükleri gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıkarak, "Günah keçisi arıyordular ve buldular" dedi. Olcay, 4 sene önce Almanya, Dünya Şampiyonu olduğunda Mesut'un katkısı yüzde yüzdü. Mesut ve İlkay kendilerini kanıtlamış isimler. Dünya şampiyonası yüzünden yerden yere vurulmaları doğru değil" ifadesini kullandı.