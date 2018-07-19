Haber Hattı

Bjelica dönmek istiyor Tyler Ennis gündemde
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Joffrey Lauvergne'den sonra bir de oyun kurucu için çalışmalarını hızlandırırken, sürpriz bir gelişme oldu. NBA kariyerini sonlandırma kararı alan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nemanja Bjelica
'nın Avrupa'da ilk olarak sarı-lacivertlilerle görüşeceği ifade edildi. Ancak kadrosunda Vesely ve Melli'yi de bulunduran Fenerbahçe'nin bu konudaki tavrı henüz bilinmiyor. Oyun kurucu için gündeme düşen isim ise Tyler Ennis. 1.88'lik oyun kurucu geçen sezon Los Angeles Lakers
formasıyla 54 maça çıkıp 12 dakikada 4.1 sayı, 1.8 ribaunt, 1.9 asist ortalamaları tutturdu. Savcı, Chievo'nun tam 15 puanının silinmesini istedi İTALYA
Serie A takımlarından Chievo üzerine yürütülen soruşturma, yeni sezonu da etkileyecek gibi görünüyor. Bir başka Serie A takımı Cesena ile ortaklık kurup "Hayali gelir yaratmak" ile suçladığı Chievo için İtalyan savcı, 15 puan silinmesini talep etti. Bu da Chievo'nun Serie B'ye düşmesi, Crotone'nin ise ligde kalması demek. Chievo'nun Cesena ile karşılıklı alışverişte gözüküp hayali 25 milyon 400 bin Euro'luk gelir gösterdiği ortaya çıkmıştı. Chievo geçen sezonu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlamıştı. Belözoğlu: Sezon sonu futbola nokta koyabilirim SÜPER
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'in kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı. TRT Spor'a konuşan 38 yaşındaki Emre, "Bu sene geçen senenin üzerine koymak istiyoruz, hedefimiz şampiyonluk. Ama bu kolay olmuyor. Rakiplerimiz şampiyonluk kültürü olan kulüpler. Taraftarımızdan çok ciddi beklentimiz var. Taraftarsız zorlandığımız zamanlar oldu. En az 15 bin taraftarımız olsaydı 80 puanın altında kalmazdık. Ben de sezon sonu büyük ihtimalle kariyerimi noktalayacağım" ifadelerini kullandı. Arda Turan 4'e düştü Yusuf Yazıcı ise uçtu! BAŞAKŞEHIR'DE
kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın mevcut piyasa değeri geçtiğimiz yıla oranla büyük düşüş yaşadı. Transfermarkt verilerinin göre 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euroya kadar geriledi. 2017 yılının ocak ayında 28 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Arda, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'n��n yaşadığı piyasa değeri kaybı ise yüzde 85,7 olarak dikkat çekti. Geçen sezon 800 bin Euro piyasa değeri olan Trabzonlu Yusuf Yazıcı ise 12 milyon Euro değerle büyük bir yükseliş gösterdi. Liverpool Alisson için Roma'nın kapısını çaldı ŞAMPİYONLAR
Ligi finalinde Loris Karius'un yediği hatalı gollerden sonra kaleci arayışına giren Liverpool, Roma'nın file bekçisi Alisson için rekor bir teklifle İtalyan kulübünün kapısını çaldı. The Guardian'da yer alan habere göre Merseyside ekibi, Dünya Kupası
'nda Brezilya'nın kalesini koruyan Alisson için Roma'ya 70 milyon Euro bonservis ücreti önerdi. Roma cephesi ise garanti ücret olarak Liverpool'dan 75 milyon Euro talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi hâlinde 25 yaşındaki Alisson, futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını 2001'de 53 mimlyon Euro'ya Parma'dan Juventus'a geçen Gianluigi Buffon'dan devralmış olacak. Altyapıda artık düşme var TFF
2018-19 Gelişim Ligleri Statüsü'nü internet sitesinden açıkladı. Yeni statüye göre U17 ve U19 kategorilerine ilk kez küme düşme getirildi. Elit A-B U17 ve Elit A-B U19 yaş kategorilerinde, 2018-2019 puan cetvelleri baz alınarak bir üst lige yükselecek ve bir alt lige düşürülecek takımlar belirlenecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst lige çıkacak, son üç takım ise alt lige gönderilecek.