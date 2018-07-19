Hamilton 2 yıl daha Mercedes'te

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Hamilton, 2019 ve 2020 sezonlarında da 2013'ten beri direksiyonunda olduğu, 3 şampiyonluk ve 44 yarış birinciliği kazandığı Mercedes adına mücadele edecek.

İngiliz basını, kontratı sezon sonunda bitecek Hamilton'ın yıllık 30 milyon sterlin garanti maaş alacağını, ücretinin ekstralarla 40 milyon sterline kadar çıkabileceğini paylaştı.

33 yaşındaki Hamilton'ın, 2007'de adım attığı Formula 1 kariyerinde 4 şampiyonluğu (2008, 2014, 2015, 2017), 65 yarış birinciliği ve 76 "pole pozisyonu" bulunuyor.