Haber Hattı

Ramil Guliyev'den Monaco'da ikincilik

ATLETİZMDE 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon Monaco'daki onuncu ayağında mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu. Herculis Atletizm Yarışları'nda piste çıkan Guliyev, 19,99'luk derecesiyle ikinciliği elde etti. ABD'li Noah Lyles 19,65 ile birinci olurken, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20,03 ile en iyi üçüncü zamana imza attı. Kadınlar 3000 metre kadınlar su engellide ise Kenyalı Beatrice Chepkoech 8.44.32'lik derecesiyle dünya rekorunu 8 saniye geliştirerek büyük bir başarıya imza attı.

27 yaşındaki Kenyalı atlet Beatrice Chepkoech dünya rekorunu bu pozla ölümsüzleştirdi.

CAS'tan Milan'a müjdeli haber

ULUSLARARASI Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA tarafından Milan'a verilen, Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı. İtalyan devi, Finansal Fair Play sebebiyle aldıkları bir yıllık men kararına itiraz etmişti. CAS yaptığı açıklamada, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı ceza uygulanması için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak Milan, UEFA'ya yaptığı savunmada Galatasaray'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Komisyonu, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.

Boğaziçi'nde yüzme şenliği

İSTANBUL Boğazı, yarın yüzme coşkusuna ev sahipliği yapacak. 30. kez düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 52 ülkeden, 2 bin 400 sporcu katılacak. Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen yarış için bu yıl yabancı ülkelere ayrılan kontenjan 27 dakikada doldu. Yarış Anadolu yakasında Kanlıca'dan başlayarak, Avrupa yakasında Kuruçeşme'de son bulacak.

Erzurumspor'a Alman forvet

TRANSFER döneminin hızlı ekiplerinden B.B. Erzurumspor, aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Mavi-beyazlılar, Werder Bremen'in 26 yaşındaki Alman forveti Lennart Thy'i Erzurum'a getirdi. Golcü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Dadaşlar 10. transferini yapmış oldu. Geçen sezon kiralık olarak Hollanda ekibi Venlo'da forma giyen Thy, 34 maçta 8 gol atıp ve 6 da asist yaparak takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Deniz Kadah'ın yeni evi Göztepe

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Göztepe, Antalyaspor forması giyen Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1986 doğumlu oyuncu Almanya'da Fortuna Düsseldorf, Oberneuland, Lübeck ve Hannover 96 formaları giydikten sonra Türkiye kariyerine Çaykur Rizespor ile başladı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Antalyaspor'da oynayan forvet oyuncusu mücadeleci oyun yapısının yanısıra forma giydiği 54 lig maçında attığı 19 golle dikkat çekmişti.

U19'lar fark yedi

FİNLANDİYA'DA düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-0 yenildi. İlk karşılaşmasında da İngiltere'ye 3-2 kaybeden ay-yıldızlıların tur şansı kalmadı. Fransa'nın gollerini 2. dakikada Rafik Guitane, 22 ve 33'te Amine Gouiri, 58'de Moussa Diaby ve 90+2'de Mickael Cuisance attı. Milliler gruptaki son maç-ı nı 23 Temmuz'da Ukrayna ile oynayacak.