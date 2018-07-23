Haber Hattı

Yanlış hesap Worku'ya altın madalyaya patladı
İNGILTERE'NIN Londra şehrinde düzenlenen, London Annivesary Games'te kadınlar 3000 metre koşusu enteresan bir hataya sahne oldu. Etiyopyalı Fantu Worku, önde götürdüğü yarışın bitimine 200 metre kala bitiş çizgisini geçtiğini sanıp durdu. Yaptığı hatayı geç farkeden Worku, rakipleri birer birer yanından geçerken sadece izlemekle yetindi. 19 yaşındaki atletin bu hatası şaşkınlık yaratırken, bunu değerlendiren Kenyalı Lilian Kasait Rengeruk yarışın kazananı oldu. Yasin Öztekin'in rotası Bursaspor
BURSASPOR, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayırdığı Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı kulüp tecrübeli orta sahanın menajeri ile masaya oturdu ve iki taraf el sıkıştı. 31 yaşındaki tecrübeli ismin, bugün Bursaspor'un Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı kulüpte 148 maça çıkarken 31 gol ve 30 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı. Hamilton 14. sıradan finişi ilk sırada gördü
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix
'sini, Mercedes pilotu Lewis Hamilton
kazandı. Hockenheim'da yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel
, "Pit stop"ların ardından takım arkadaşı Raikkonen'in de yol vermesiyle rahatça liderliğini sürdürdü. Ancak Alman pilot yağmur nedeniyle ıslanan pistte 52. turdaki kazayla yarışa veda etti. Hamilton ise 14. sıradan başladığı yarışta doğru zamanlamayla gerçekleştirdiği "pit stop" sayesinde bu sezon 4'üncü zaferine ulaştı ve puanını 188'e çıkararak şampiyona liderliğine yükseldi. Fransa'da 15. etabı Nielsen kazandı
FRANSA Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Astana takımından Magnus Cort Nielsen kazandı. Millau ile Carcassonne arasındaki 181,5 kilometrelik 15. etabı, 4 saat 25 dakika 52 saniyelik derecesiyle Danimarkalı sporcu ilk sırada bitirdi. Sky takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 1 dakika 39 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu. Tura bugün ara verilecek. 16. etap ise yarın Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik parkurda yapılacak. Schumacher'e 30 milyon Euro'luk villa
FORMULA 1'IN efsane pilotu Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, İspanya'da servet ödeyerek Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'e ait villayı satın aldı. İspanya'nın Mallorca şehrinde yer alan ve Perez'e ait olan gayrimenkuller için Schumacher ailesinin ödediği rakam tam 30 milyon Euro oldu. 4.5 yıl önce kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata giren Alman pilotun, geçmişte bu villa ile ilgilendiği ve satın almak istediği ortaya çıktı.