Kötülükleri sporla yeneceğiz

Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve İstanbul
adına güzel bir gün geçirdiklerini ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir medeniyet olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu yarış 50'den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz" şeklinde konuştu.