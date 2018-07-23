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Kötülükleri sporla yeneceğiz

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Kötülükleri sporla yeneceğiz
Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye ve adına güzel bir gün geçirdiklerini ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir medeniyet olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu yarış 50'den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sporun birleştirici yanı bu. Ülke olarak sporun gücüyle başta uyuşturucu ve terör olmak üzere tüm kötülüklerin üstüne gideceğiz. Kötülükleri sporun barış vizyonuyla alaşağı edeceğiz" şeklinde konuştu.
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Kötülükleri sporla yeneceğiz
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