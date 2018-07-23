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Mete yine yüzümüzü güldürdü

Milli okçumuz, Almanya’da düzenlenen Dünya Kupası 4’üncü ayak yarışlarında erkekler klasik yay finalinde, Güney Koreli rakibini 6-5 yenerek şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Mete yine yüzümüzü güldürdü
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında milli okçu , erkekler klasik yayda kazandı. Finalde dünya 6 numarası Güney Koreli Seok'u, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası 6-5 mağlup eden Gazoz, altın madalyaya uzandı. Türkiye, takım yarışmalarında ise iki bronz madalya elde etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'in yer aldığı Makaralı Yay Kadın Takımı, bronz madalya kazandı. Bireysel müsabakalarda Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yayda 4. oldu. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'nın oluşturduğu Makaralı Yay Karışık Takımı da 4. sırayı aldı.

HEDEF 2020 TOKYO
TÜRKIYE Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Gençlere yatırım yaptıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Bunun karşılığını alıyoruz. Hedefimiz, Tokyo Olimpiyatları'nda, Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getirmek" dedi.
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Mete yine yüzümüzü güldürdü
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