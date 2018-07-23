Polis sayısı iki katına çıkacak

İçişleri Bakanlığı'nın sporda şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri sayesinde geçen sezon olaylı müsabaka sayısı azaltılırken, bu sene alınacak önlemler kapsamında müsabakalarda görev alacak toplam polis
sayısı iki kat artırılacak, özel güvenlik
personeline üç aylık "Spor Güvenliği Eğitimi"
verilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla geçen yıl etkin güvenlik önlemleri alındı. 690 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Geçen sezon tüm spor branşları risk analizlerine göre "A", "B" ve "C"
olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Tüm kategorilere yönelik ayrı güvenlik tedbirleri planlandı. Bunlar kapsamında geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. OLAYLAR YÜZDE 24 ORANINDA AZALDI
Üst düzey önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497'den 380'e düştü.
Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında yüzde 10 artarak 3 bin 180'den 3 bin 481'e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkarmaya çalıştığı belirlenen 123 kişi hakkında da işlem yapıldı. SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 18 ARTTI
2017-2018 sezonunda spor müsabakalarını izleyen kişi sayısında ise yüzde 18'lik artış yaşandı. Daha önce 6 milyon 898 bin 628 olan izleyici sayısı 8 milyon 130 bin 568'e yükseldi. Alınan tedbirler sayesinde özellikle ailelerin müsabaka alanlarına gelmeleri sağlandı. REHBERİ DE BASILACAK
Geçen sezon sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesinde sağlanan başarının bu sezon da sürdürülmesi için harekete geçildi. Bu kapsamda müsabakalarda görevlendirilecek güvenlik amirlerine, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan "Spor Güvenliği Rehberi" bastırılarak 81 il valiliklerine gönderilecek. Bu sezon müsabakalarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak. Özel güvenlik personeline üç aylık "Spor Güvenliği Eğitimi" verilecek. Ayrıca vatandaşların huzur ve güven içinde müsabakaları izlemeleri için bir önceki sezonun tedbirleri artarak devam etmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Federasyonlar, kulüpler ve ilgili paydaşlarla daha önce olduğu gibi sezon öncesinde ve ortasında değerlendirme toplantıları yapılacak.