Fransa Bisiklet Turu'nda 20. etabın galibi Tom Dumoulin

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, Sunweb takımının Hollandalı sporcusu Tom Dumoulin kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Pee-sur-Nivelle ile Espelette arasında 31 kilometrelik parkurdaki bireysel zamana karşı yarışını, 40 dakika 52 saniyelik derecesiyle Tom Dumoulin ilk sırada bitirdi.

Etabı 41 dakika 6 saniyede tamamlayarak üçüncülük elde eden Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, en yakın takipçisi Dumoulin'in 1 dakika 51 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu. 32 yaşındaki Thomas, bu derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmek için avantaj yakaladı.

Turun 21'inci ve son etabı, yarın Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik parkurda yapılacak.