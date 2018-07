Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

MEDIPOL Başakşehir, yarın Avusturya'da başlayacak ikinci yurt dışı kampında iki önemli Alman ekibiyle hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Turunculacivertliler, 30 Temmuz Pazartesi günü Tayfun Korkut 'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart ile 2 Ağustos Perşembe günü ise Bayer Leverkusen 'le son provasını yapacak. Leverkusen maçının ardından İstanbul'a dönecek olan Medipol Başakşehir çalışmalarını burada sürdüreceksessiz sedasız sürpriz bir transfere imza attı. Hafta içi Çarşamba günü 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, rakibinin 16 yaşındaki genç kalecisi Emircan Seçgin'i renklerine bağladı. Sarıkırmızılıların bu hamlesini resmi sitesinden duyuran Sakaryaspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu transfer için Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, kalecinin profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonraki her transferinden yüzde 25 pay alacaktır" dedi. Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor'da da A takım kadrosuna yükselen Emircan Seçgin, U16 Milli Takım formasını da giyiyordevam eden 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 15 yaş altı erkekler 94 kiloda podyuma çıkan Onur Demirci, koparmada 131, silkmede 161 kiloyu kaldırarak, toplamda 292 kiloya ulaşıp 3 altın madalya kazandı. Koparma ve silkmedeki derecesiyle yeni rekorların da sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Genç sporcumuz bizleri gelecek için umutlandırdı" diyerek Demirci'yi tebrik etti.Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Lotto NL-Jumbo takımının Slovenyalı sporcusu Primoz Roglic kazandı. Lourdes ile Laruns arasındaki 200.5 kilometrelik etabı 5 saat 28 dakika 17 saniyelik derecesiyle Roglic ilk sırada bitirdi. Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 2 dakika 5 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu. Turun 20. etabı, bugün Saint-Pee-sur-Nivelle ile Espelette arasındaki 31 kilometrelik parkurda yapılacak. Fransa Bisiklet Turu, Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla sona erecek.Erkek Basketbol başantrenörlüğüne getirdiği Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törene sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Benim için çok önemli bir an. Profesyonel basketbol antrenörlüğüne başladığım kulübe geri döndüm" dedi. Galatasaray öte yandan, 26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz, 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 22 yaşındaki pivot Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı. Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın yıldızlarından olmuştu. Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Yapacağım ilk antermanı sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.