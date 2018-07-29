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Macaristan GP'de pole pozisyonu 'ın

'de sezonun 12 .yarışı olan Macaristan GP'sinde pole pozisyonun sahibi 1.35.658'lik derecesilye Mercedes'in İngiliz pilotu 'ın oldu. Hamilton'ın pilotlar klasmanında en yakın takipçisi olan Ferrari'nin Alman pilotu ise yarışa 4. sıradan başlayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 01:40
Formula 1 Macaristan GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Hamilton, 1.35.658'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot 1.35.918'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü 1.36.186 ile üçüncü, takım arkadaşı Alman ise 1.36.210 en iyi dördüncü zamana imza attı.

Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Formula 1 Macaristan GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
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