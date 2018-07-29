Sualtı Hokeyi Mili Takımı, Dünya Üçüncüsü oldu!

Yapılan üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşan Sualtı Hokeyi A Milli Takımımız, İngiltere'yi 2-1 yenip Dünya Üçüncüsü olarak bayrağımızı Kanada'da madalya kürsüsünde dalgalandırdı. 14 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye, grubundaki ilk maçını İngiltere ile yapmış ve 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçın rövanşı niteliğindeki dünya üçüncülüğü eşleşmesinde aslan yürekli Millilerimiz, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmesini bilerek bronz madalyayı uzandılar. Milli Takımımız, ülkemizin aldığı uluslararası madalyalara bir yenisini eklemenin gururunu tüm Türkiye ile birlikte yaşadı.

10 MAÇTA 8 GALİBİYET 35 GOL ATTIK

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen Başkanlığında ve TSSF Sualtı Hokeyi Teknik Kurul Başkanı Kadir Kırlıoğlu antrenörlüğünde 12 kişilik kadrosuyla grup maçlarından dünya üçüncülüğü maçına kadar 10 karşılaşma yapan Millilerimiz, sadece 2 mağlubiyet aldı. 8 maçtan zaferle çıkan A Milli Takımımız, ilk maçında İngiltere'ye 3-2, yarı final maçında Yeni Zelanda'ya 3-1 yenildi. Çeyrek final maçında Avustralya'ya karşı tarihimizde ilk galibiyeti alan Millilerimiz 2-1'lik skorla Avustralya'nın bu güne kadar ilk kez çeyrek finalde elenmesini sağladı. Türkiye, 2016 yılında Avustralya'ya yenilerek Dünya İkincisi olmuştu. Yaptığı 10 maçta 35 gol atan A Milli Takımımız kalesinde ise 14 gol gördü.

TSSF BAŞKANI DOÇ.DR. ŞAHİN ÖZEN: "GURURLUYUZ MUTLULUYUZ"

Milli Takım kafilesine Başkanlık yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonadaki maçlarımız ve Dünya Üçüncülüğü başarımızla ilgili yaptığı açıklamada; "Haksız bir İngiltere mağlubiyeti ile moralsiz başladığımız CMAS 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamladık. Üçüncülük maçında, şampiyonadaki ilk maçımızı 3-2 yaptığımız İngiltere'yi bu kez 2-1 yenerek Dünya Üçüncüsü olduk. Yine kürsüdeyiz, yine zirvedeyiz. Aslan yürekli sporcularımızla ne kadar övünsek, gurur duysak az gelir. Bizleri duaları ve sevgi dolu kalpleriyle çok uzaklardan, ülkemizden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz, mutluyuz" diyerek sevinci ifade etti.

"HAKEMLER ADİL DEĞİLDİ YARI FİNAL MAÇINDA HAKEMLER SÜREKLİ CEZA VERDİ"

Mağlup olduğumuz yarı final maçında da Milli Takımımızın haksızlığa uğradığını vurgulayan Doç. Dr. Şahin Özen, "Yeni Zelanda maçında ilk golü biz attık. Ardından skor 1-1 oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında hakem 1 golümüzü iptal etti. Aleyhimize verilen penaltı ile 2-1 yenik duruma düştük. Maç boyunca oyuncularımıza sürekli ceza verildiği için takımımız eksik oyuncuyla oynadı. Bu haksız tutum karşısında morali bozulan millilerimiz maçı 3-1 kaybederek final maçına veda etti" diye konuştu.

MİLLİLERİMİZ YARIN TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Sualtı Hokeyi A Milli Takım kafilemiz yarın saat 15:35'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek. Milli Takımımız çok sayıda taraftar karşılayacak.